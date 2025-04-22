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الفاتيكان يعلن عن موعد وتفاصيل جنازة البابا فرنسيس

منذ 44 دقيقة
البابا فرنسيس في قداس أحد الشعانين في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان - رويترز

البابا فرنسيس في قداس أحد الشعانين في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان - رويترز

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تقام جنازة البابا فرنسيس، الذي توفّي الاثنين عن 88 عاماً إثر جلطة دماغية، السبت عند الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي (8:00 بتوقيت غرينتش) في ساحة “كاتدرائية القديس بطرس” في الفاتيكان، بحسب ما أعلن الفاتيكان، الثلاثاء.

وبعد الجنازة، سينقل النعش إلى “كاتدرائية القدّيسة مريم الكبرى” (سانتا ماريا ماجوري) في روما حيث سيوارى البابا فرنسيس الثرى، بحسب ما جاء في البيان.

ومن المتوقع حضور عدد من قادة الدول للجنازة. وقد أعلن رؤساء الولايات المتحدة وفرنسا والبرازيل عن قرارهم حضور الجنازة، كما سيشارك فيها ممثلو مختلف الكنائس والطوائف المسيحية.

وقد ووضع جثمان البابا فرنسيس حالياً في نعش في “كنيسة القديسة مارتا” حيث أقام خلال فترة توليه المنصب البابوي التي استمرت 12 عاماً.

وسيسجّى نعش البابا فرنسيس، اعتباراً من صباح الأربعاء في “كاتدرائية القدّيس بطرس” ليلقي عليه المصلّون نظرة الوداع الأخير، بحسب ما أعلن الفاتيكان.

    المصدر :
  • وكالات

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