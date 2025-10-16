الخميس 24 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 16 أكتوبر 2025 |
الفجيرة: مبيعات الوقود البحري تنخفض بسبب تراجع الوقود منخفض الكبريت

ميناء الفجيرة الإماراتي

أظهرت بيانات ميناء الفجيرة بالإمارات أن مبيعات وقود السفن تراجعت في سبتمبر الماضي إلى 639001 متر مكعب، بانخفاض 1.8٪ مقارنة بشهر أغسطس، متأثرة بانخفاض كميات الوقود البحري منخفض الكبريت، رغم ارتفاع مبيعات الوقود عالي الكبريت إلى أعلى مستوى منذ بداية العام.

وبحسب بيانات منطقة الفجيرة للصناعة البترولية، بلغت مبيعات الوقود منخفض الكبريت 409365 متر مكعب، متأثرة بتراجع واردات الخام السوداني الذي يُستخدم في إنتاج هذا النوع من الوقود، فيما ارتفعت مبيعات الوقود عالي الكبريت بنسبة 21.7٪ لتصل إلى 229636 متر مكعب، لتستحوذ على 36٪ من السوق مقابل 64٪ للوقود منخفض الكبريت.

(المتر المكعب يعادل حوالي 6.29 برميل)

