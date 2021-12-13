الفرقة الرابعة تنسحب من حواجز في ريف دمشق

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الفرقة الرابعة التابعة للنظام السوري انسحبت من سبعة حواجز كانت تتمركز بها في ريف دمشق، أربعة منها في الديرخبية وخان الشيح وزاكية بريف دمشق الغربي، وثلاثة حواجز بمدينة مسرابا بالغوطة الشرقية.

وأضاف المرصد أن الفرقة الرابعة، التي يترأسها، ماهر الأسد، شقيق رأس النظام السوري، انسحبت من تلك الحواجز إلى ثكناتها العسكرية، وسلمت الحواجز لشعبة المخابرات العسكرية التابعة للنظام من دون معرفة الأسباب.

ويأتي ذلك التحرك، بعد مضي نحو 20 يوما على انسحاب قوات الفرقة الرابعة، وهي جناح إيران ضمن قوات النظام، من حواجزها وتمركزاتها بمحيط درعا البلد وريف درعا الغربي.

وكان المرصد أشار الشهر الماضي إلى أن قوات الفرقة الرابعة انسحبت من مواقع عدة بمحافظة درعا، بموجب اتفاقيات تمت بضمانات روسية، حيث بدأت تلك الانسحابات على مراحل عدة منذ أوائل نوفمبر الحالي.