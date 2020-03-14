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الفلبين تفرض حظر التجول في العاصمة وتغلق مراكز التسوق بعد الوفاة الـثامنة بكورونا

أعلنت سلطات مانيلا حظر التجول ليلا، وحثت مراكز التسوق على الإغلاق لمدة شهر في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، بعد الإعلان عن بلوغ حصيلة وفياته 8 حالات.

 

وأكدت وزارة الصحة الفلبينية تسجيل 64 إصابة بفيروس كورونا وأعلنت ثلاث حالات وفاة جديدة، من بينها مريض في جنوب الفلبين، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى ثماني.

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ورفع الرئيس رودريغو دوتيرتي حالة الطوارئ الصحية في البلاد إلى أعلى مستوى، وفرض إجراءات الحجر الصحي في العاصمة التي يقطنها 12 مليون نسمة على الأقل.

وفرض الرئيس دوتيرتي يوم الخميس قيودا على السفر البري والجوي من العاصمة وإليها.

المصدر رويترز
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