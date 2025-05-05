الفلبين: سفينة صينية تجري مسحاً غير قانوني

أرسلت الفلبين سفينة تابعة لخفر السواحل وطائرة لتحدي ومرافقة سفينة أبحاث صينية قالت إنها كانت تقوم بأنشطة بحثية علمية بحرية غير قانونية داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد.

وقالت هيئة خفر السواحل الفلبينية في بيان الاثنين إنه تم رصد سفينة الأبحاث الصينية (تان سو 3) وهي تدخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد في الأول من مايو أيار 2025، على بعد حوالي 92 ميلا بحريا من ساحل إيلوكوس الشمالي للفلبين.

وأضافت “تحركاتهم غير المنتظمة اعتبرت غير متسقة مع حرية الملاحة ومؤشرا على أنشطة البحث العلمي البحري، والتي تنتهك الحقوق السيادية للفلبين”.

وقالت إنها أطلقت عملية لإنفاذ القانون البحري لتحدي وجود السفينة الصينية، ومنعت السفينة من مواصلة “أنشطتها غير القانونية”.

وخلال العملية، ذكر خفر السواحل الفلبيني أنه رصد غواصة مأهولة في أعماق البحار، تدعى شينهاي يونغشي أو (محارب أعماق البحار)، والتي سحبتها السفينة الصينية.

وقال خفر السواحل الفلبيني إن الغواصة قادرة على الغوص حتى عمق 4500 متر، ويتم نشرها عادة لاستكشاف أعماق البحار وللقيام بمهام علمية.

وأضاف أنه رصد أيضا قاربا قابلا للنفخ ينتشل قطعة مجهولة الهوية ذات لون أصفر، ربما تكون مرتبطة بأبحاث بحرية.

وتابع “هذه الأفعال التي قامت بها سفينة الأبحاث الصينية تشكل دليلا واضحا على أن جمهورية الصين الشعبية تجري أنشطة بحثية علمية بحرية غير قانونية داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين، وتفتقر إلى السلطة القانونية للقيام بمثل هذه الأنشطة في هذه المنطقة”.

ولم تستجب السفارة الصينية في مانيلا بعد لطلب التعليق.