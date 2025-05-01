الفلبين.. مقتل 10 أشخاص في حادث سير على طريق سريع

قال الصليب الأحمر الفلبيني الخميس إن عشرة أشخاص على الأقل قُتلوا وأصيب أكثر من 30 آخرين في حادث سير في الفلبين شمل خمس مركبات.

وذكر الصليب الأحمر في منشور على فيسبوك أن الحادث وقع بعد ظهر اليوم بقليل على طريق سوبيك-كلارك-تارلاك السريع شمال العاصمة مانيلا، وأن المركبات من بينها شاحنة وحافلة ركاب.

وأفادت قناة “جي.إم.إيه نيوز” بناء على معلومات قدمها مكتب رئيس شرطة إقيلم تارلاك بأن سائق الحافلة قال إنه نام أثناء القيادة مما أدى إلى وقوع حادث.

وقال مكتب وزير النقل فينس ديزون على فيسبوك إن الوزير أمر بتعليق عمليات الشركة المالكة للحافلة.

وأضاف الصليب الأحمر أنه أرسل فريقا على وجه السرعة إلى موقع الحادث للمساعدة في عمليات الإنقاذ والاستجابة الطبية التي لا تزال مستمرة.