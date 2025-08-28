القبة الفولاذية التركية تجذب تغطية إعلامية واسعة حول العالم

أستأثرت منظومة الدفاع الجوي المتكامل “القبة الفولاذية” التركية محلية الصنع، باهتمام كبير في وسائل الإعلام العالمية، عقب حديث الرئيس رجب طيب أردوغان عنها في كلمة أمس الأربعاء.

وغطى إعلام عالمي كلمة أردوغان خلال حفل أقيم بمجمع لشركة “أسيلسان” التركية بالعاصمة أنقرة لتسليم منظومة “القبة الفولاذية” للجيش وافتتاح منشآت جديدة.

وكالة أسوشيتد برس أفادت بأن “أردوغان يكشف عن نظام الدفاع الجوي القبة الفولاذية”، وعرضت خطاب الرئيس أردوغان في الفعالية.

من جانبها، نشرت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية للأنباء تقريرا حول الموضوع، بعنوان “تركيا تكشف عن منشأة بحثية بقيمة 1.5 مليار دولار لتعزيز الدفاع”.

ونشر موقع “مونيتور” الإخباري، ومقره العاصمة الأمريكية واشنطن، خبرا تحت عنوان: “تركيا تتسلم أول دفعة من نظام الدفاع الجوي القبة الفولاذية بقيمة 460 مليون دولار”.

الإعلام الأوروبية

وأفاد تقرير لوكالة رويترز البريطانية أن الرئيس أردوغان أعلن أن شركة أسيلسان التركية ستزيد طاقتها الإنتاجية بأكثر من الضعف باستثمار قدره 1.5 مليار دولار في قاعدة تكنولوجية جديدة.

وأشار التقرير إلى تصريحات أردوغان عن أن القاعدة التكنولوجية، التي من المتوقع أن تدخل مرحلتها الأولى حيز التشغيل في منتصف عام 2026، “هي أكبر استثمار في صناعة الدفاع في البلاد وأكبر منشأة دفاع جوي متكاملة في أوروبا”.

ونشرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية خبرا بعنوان “أردوغان يكشف عن نظام الدفاع الجوي القبة الفولاذية”.

وتضمن مقال، نشرته مجلة “دير شبيغل” الألمانية تحت عنوان “أردوغان يكشف عن نظام الدفاع الجديد القبة الفولاذية”، التصريحات التالية: “ستعتمد تركيا على نظام دفاع جوي جديد مُطور محليا”.

الشرق الأوسط

وأبرزت وسائل إعلام بالشرق الأوسط “هدف تركيا في أن تصبح لاعبا عالميا” في قطاع الدفاع.

وأكدت قناة الجزيرة القطرية أن نظام “القبة الفولاذية”، المُطوّر بموارد تركيا الوطنية، يُمثّل خطوة تاريخية في استقلالية صناعة الدفاع التركية، وينقل البلاد إلى “مستوى جديد في مجال الدفاع الجوي”.

وأفاد موقع “العربي الجديد” الإخباري القطري، ومقره لندن، أن المرحلة الأولى من النظام بلغت تكلفتها 460 مليون دولار، وتضم 47 مركبة عسكرية، وهي جزء من الاستعدادات الحربية المستقبلية.

وأفادت صحيفة “الخليج” الإماراتية بأن نظام “القبة الفولاذية” التركي، المكون من 47 مركبة، والذي بلغت تكلفته 460 مليون دولار، يُعد “إنجازا تاريخيا”.

ونقل تقرير على موقع جريدة “الأخبار” اللبنانية، بعنوان “الجيش التركي يتسلم القبة الفولاذية… أردوغان: إنجاز تاريخي”، تصريحات الرئيس أردوغان التي أكد فيها أن “القبة الفولاذية” تُمثل نقطة تحول في الدفاع الجوي للبلاد.

من ناحيتها، سلطت وسائل إعلام إسرائيلية الضوء على تقليص تركيا اعتمادها على الخارج في مجال الدفاع.

وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن الرئيس أردوغان أعلن عن “القبة الفولاذية”، المشابهة لنظام الدفاع الجوي الإسرائيلي “القبة الحديدية”.

وأشارت الصحيفة إلى أن تركيا قلصت اعتمادها على الخارج في صناعة الدفاع في السنوات الأخيرة، وارتقت إلى مصاف الدول الرائدة في إنتاج الطائرات بدون طيار، وتتخذ خطوات لإنتاج إمداداتها العسكرية الخاصة.

آسيا

وعنونت وكالة أنباء “شينخوا الصينية” تقريرها، الذي تضمن خطاب أردوغان، “تركيا تتسلم مكونات نظام الدفاع الجوي المحلي القبة الفولاذية”.

من جانبها، سلّطت صحيفة “نيكي” اليابانية ومقرها طوكيو، الضوء في مقال بعنوان “أردوغان: نبني نظام دفاع جوي محلي”، على الاستثمارات الكبيرة التي ضخّتها شركات الدفاع العملاقة في تركيا.

وفي أغسطس/ آب 2024، قررت اللجنة التنفيذية للصناعات الدفاعية في اجتماعها برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تطوير مشروع “القبة الفولاذية” لتعزيز أمن المجال الجوي للبلاد.