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"القسام" تحذر: الأسرى الإسرائيليون سيعودون في توابيت سوداء

منذ 7 دقائق
قصف إسرائيلي على غزة - أرشيفية

قصف إسرائيلي على غزة - أرشيفية

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يثت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس” أمس الثلاثاء، فيديو يحمل رسالة موجهة لذوي الأسرى الإسرائيليين المحتجزين بقطاع غزة، قالت فيه إن “القيادة الإسرائيلية وقعت على قرار إعدام الأسرى”.

جاء ذلك في مقطع فيديو نشر على منصتها في “تلغرام”، تضمن مقاطع لجثامين أسرى إسرائيليين سابقين أثناء تسليمهم للجنة الدولية للصليب الأحمر.

وكتبت الحركة في المقطع: “كونوا مستعدين، قريباً سيعود أبناؤكم في توابيت سوداء وجثث مزقتها شظايا صواريخ جيشكم، جهزوا من الآن أماكن دفنهم”.

وأضافت: “فقد وقعت قيادتكم على قرار إعدام الأسرى في قطاع غزة”.

ومساء الثلاثاء، أعلن أبو عبيدة، متحدث “كتائب القسام” فقدان الاتصال مع المجموعة الآسرة للجندي عيدان ألكسندر (يحمل أيضا الجنسية الأمريكية) بعد قصف إسرائيلي مباشر استهدف مكان تواجدهم.

وأضاف: “تقديراتنا أن جيش الاحتلال يحاول عمداً التخلص من ضغط ملف الأسرى مزدوجي الجنسية بهدف مواصلة حرب الإبادة على شعبنا”.

وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9 آلاف و500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وتواصل إسرائيل مجازرها وانتهاكاتها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين.

    المصدر :
  • الأناضول

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