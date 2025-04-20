القسام تكشف تفاصيل كمين مركب نفذته ضد قوة إسرائيلية في بيت حانون

تبنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، تفاصيل كمين مركب نفذته أمس ضد قوة إسرائيلية في بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام، في بيان عبر تطبيق تليغرام، إنها نفّذت كمين “كسر السيف” شرق بلدة بيت حانون.

وأضافت أنها استهدفت بقذيفة مضادة للدروع عربة تابعة لقيادة كتيبة جمع المعلومات القتالية في فرقة غزة التابعة للجيش الإسرائيلي.

وتابعت أنه فور وصول قوة الإسناد التي هرعت للإنقاذ، تم استهدافها بعبوة مضادة للأفراد وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

وكان الجيش الإسرائيلي أقر الليلة الماضية بمقتل جندي وإصابة 5 آخرين بجروح خطيرة في هذه العملية.

وفي تفاصيل الهجوم المركب، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن مقاتلين من كتائب القسام خرجوا من أحد الأنفاق في بيت حانون واستهدفوا في البداية آلية عسكرية بصاروخ مضاد للدروع من نوع “آر بي جي”، أسفر عن إصابة 3 مجندات.

وأضافت أن عبوة ناسفة انفجرت لحظة وصول قوات إضافية إلى المنطقة لتعزيز القوة الأولى، وهو ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة اثنين بجروح خطرة.

كمين آخر

وفي وقت سابق، قالت كتائب القسام إن مقاتليها نفذوا أمس كمينا مركبا آخر ضد قوة إسرائيلية متوغلة في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

وأضافت القسام أن الكمين أوقع أفراد القوة الإسرائيلية بين قتيل وجريح.

كما قالت إن مقاتليها استهدفوا دبابة وجرافة عسكرية في منطقة جبل الصوراني بحي التفاح، مما أدى إلى اشتعال النيران فيهما.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت أمس بنقل جنود مصابين على متن مروحيات من موقع الكمين في حي التفاح.

وتوغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا في أطراف الأحياء الشرقية لمدينة غزة، ومنها حيا الشجاعية والتفاح.