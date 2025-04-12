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القسام تنشر تسجيلًا مصورًا للجندي الإسرائيلي الأسير عيدان ألكسندر

منذ 35 دقيقة
الجندي الإسرائيلي الأسير عيدان ألكسندر

الجندي الإسرائيلي الأسير عيدان ألكسندر

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نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تسجيلا مصورا للجندي الإسرائيلي الأسير عيدان ألكسندر الذي يحمل الجنسية الأميركية، يتهم فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتخلي عن الأسرى وعرقلة صفقة التبادل.

وقال ألكسندر إن “الجميع كذبوا علي، شعبي وحكومة إسرائيل والإدارة الأميركية والجيش”.

وأكد الجندي الإسرائيلي أن الوقت ينفد أمام الأسرى، وقال: “نعتقد أننا سنعود للديار أمواتا، ولا أمل لدينا”.

وأشار إلى أنه سمع قبل 3 أسابيع أن حماس كانت مستعدة لإطلاق سراحه لكن إسرائيل رفضت وتركته أسيرا.

وهاجم ألكسندر رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا: “كل يوم أرى أن نتنياهو يسيطر على الدولة مثل الدكتاتور”.

كما عاتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وسأله: “لماذا وقعت ضحية لأكاذيب نتنياهو”.

وكانت حماس قد أعلنت سابقا موافقتها على إطلاق سراح ألكسندر إضافة إلى جثامين 4 أسرى آخرين، ردا على مقترح أميركي، وذلك بعدما تنصلت إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار.

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