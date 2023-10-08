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القسام: 35 مسيرة انتحارية هاجمت مواقع العدو

منذ ساعة واحدة
مسيرات القسام- أرشيفية

مسيرات القسام- أرشيفية

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قالت كتائب القسام إن سلاحها الجوي شارك بـ 35 مسيرة انتحارية من طراز “الزواري” في جميع محاور القتال.

وجاء في البيان الذي نشرته كتائب القسام :

بلاغ عسكري رقم (6) صادر عن كتائب الشهيد عز الدين القسام :

شارك سلاح الجو التابع لكتائب القسام في اللحظات الأولى لمعركة #طوفان_الأقصى بالانقضاض على مواقع العدو وأهدافه بـ 35 مسيرةٍ انتحاريةٍ من طراز “الزواري” في جميع محاور القتال.

وتتواصل عملية “طوفان الأقصى” والاشتباكات بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، لليوم الثاني على التوالي، في عدة مواقع ومستوطنات في “غلاف غزة” وجنوبي البلاد، وذلك مع تواصل القصف الإسرائيلي في قطاع غزة وإطلاق رشقات صاروخية نحو البلدات والمستوطنات الإسرائيلية.

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