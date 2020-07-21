القصف الإسرائيلي الأخير على سوريا استهدف غرفة عمليات لإيران وحزب الله

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كثفت اسرائيل من غاراتها على مواقع النظام السوري والميليشيات الإيرانية في الفترة الأخيرة ، والتي كان أخرها الليلة ، حيث دوت انفجارات عنيفة في سماء العاصمة دمشق .

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الدفاعات الجوية التابعة للنظام تصدت لعدد من الصواريخ، في العاصمة .

كما أوضح المرصد أن عدة صواريخ إسرائيلية ضربت المنطقة الواقعة جنوب وجنوب غرب العاصمة دمشق، دون أن تتمكن الدفاعات الجوية التابعة للنظام من إسقاط تلك الصواريخ، رغم انطلاقها من 3 اتجاهات في ازرع والسويداء والقنيطرة جنوب سوريا.

وأعلن مراسل “العربية/الحدث” عن وقوع غارات أخرى في كل من درعا والقنيطرة جنوب سوريا أسفرت عن إصابات.

كما كشف عن أن مروحيات إسرائيلية شاركت في القصف، موضحاً أن الغارات الإسرائيلية استهدفت تموضعاً إيرانياً جنوب العاصمة، ومنظومات للدفاع الجوي التابعة للنظام.

غارات على دفعتين

وأضاف أن “الغارات الإسرائيلية تم تنفيذها على دفعتين، الأولى طالت منطقة الكسوة، وبحسب المصادر فإن تلك الغارات لم تكن إسرائيلية فقط إنما قد يكون هناك مشاركة أميركية فيها، فيما المرحلة الثانية من الغارات شنتها إسرائيل من الجولان المحتل واستهدفت مناطق جنوب دمشق”.

إلى ذلك ذكرت المصادر أن “إسرائيل أطلقت صواريخ تموز انطلاقاً من الجولان المحتل باتجاه أهداف في تلك المناطق، وأن مروحيات عسكرية من نوع أباتشي قصفت أهداف انطلاقاً من الجولان المحتل أيضاً”.

في المقابل أعلنت إسرائيل أن القصف جاء رداً على عملية وشيكة كانت ستستهدفها انطلاقاً من سوريا.

أنباء عن مقتل جنرال إيراني

ووردت معلومات عن أنباء بمقتل جنرال إيراني في الغارات الإسرائيلية التي ضربت سوريا.

وأضافت المصادر أن غارات إسرائيل استهدفت غرفة عمليات لضباط إيرانيين وحزب الله في البلاد.

إلى ذلك أفاد سكان محليون بسماع دوي انفجارات عنيفة جداً في العاصمة دمشق.

كما تداولت وسائل إعلامية تابعة للنظام فيديو للحظة الاستهداف في دمشق.

وأشارت مصادر المرصد إلى أن الانفجارات كانت عنيفة، وأسفرت عن أضرار مادية في منازل المواطنين البعيدة عن موقع الانفجارات.

يذكر أن إسرائيل كانت شنت في الفترة الأخيرة عدة ضربات على مواقع إيران وميليشياتها في سوريا، كان آخرها في يونيو الماضي، حيث استهدف القصف الإسرائيلي مناطق في شرق وجنوب شرقي البلاد.