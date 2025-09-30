الثلاثاء 8 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 30 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

القصف الإسرائيلي على غزة مستمر وتحذيرات من مجاعة شاملة

منذ 48 دقيقة
آخر تحديث: 30 - سبتمبر - 2025 11:54 صباحًا
الحرب الاسرائيلية على غزة

الحرب الاسرائيلية على غزة

A A A
طباعة المقال

رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة للسلام في غزة أمس، استمر القصف الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني، وفقًا لمراسل العربية/الحدث اليوم الثلاثاء.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات على جنوب مدينة غزة، فيما كثف الجيش قصف المنازل في مناطق جنوب ووسط وشمال القطاع، كما جددت المدفعية قصف حي النصر غرب المدينة وشمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

تقدمت الدبابات الإسرائيلية في المحاور الشرقية والشمالية للمدينة، وصولًا إلى شارع الجلاء وسط غزة، كما توغلت داخل شارع النصر قرب مستشفى الشفاء، أحد أبرز المرافق الصحية في القطاع. وتحرّكت قوات إسرائيلية من الجهة الجنوبية لتصل إلى منطقة الجامعات، في خطوة تهدف إلى فرض طوق عسكري حول مستشفى الشفاء.

على صعيد إنساني، حذر نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي كارل سكاو من أن سكان غزة قد يواجهون المجاعة خلال أسابيع قليلة إذا لم تزد الإمدادات الغذائية بشكل كبير، موضحًا أن نحو 100 شاحنة محملة بالطعام تدخل يوميًا، وهو ما لا يكفي 2.2 مليون شخص في القطاع.

وكانت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) قد أكدت أن حوالي 1.4 مليون شخص في غزة يواجهون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي، فيما أعلن التقرير العالمي حول الأزمات الغذائية رسمياً لأول مرة عن المجاعة في القطاع.

يُذكر أن الحرب بين إسرائيل وحماس التي اندلعت يوم 7 أكتوبر 2023، ترافقت مع حصار إسرائيلي خانق وإغلاق معبر رفح، الأمر الذي أجبر معظم سكان مدينة غزة على النزوح جنوبًا منذ بداية سبتمبر، رغم تحذيرات الأمم المتحدة بشأن عدم توفر أماكن آمنة.

    المصدر :
  • العربية

المزيد من أخبار العالم

سفينة الشحن الهولندية (MV MINERVAGRACHT)
الاتحاد الأوروبي ينقل طاقم سفينة شحن هولندية بأمان إلى جيبوتي في مهمة بالبحر الأحمر
المستشار الألماني فريدريش ميرتس
المستشار الألماني يرحب بمقترح ترامب للسلام في غزة
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. رويترز
فون دير لاين ترحب بمبادرة ترامب لوقف الحرب في غزة

الأكثر قراءة

دار حضانة
بعد إساءات بحق الاطفال.. إقفال دار حضانة معروفة في الأشرفية
رئيس الحكومة نواف سلام
الرئيس سلام مصرّ على تنفيذ القرارات القضائية في ملف الروشة
أداة الذكاء الاصطناعي "تشات جي. بي. تي"
ميزة جديدة من ChatGPT تثير الجدل