القصف الإسرائيلي على غزة مستمر وتحذيرات من مجاعة شاملة

رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة للسلام في غزة أمس، استمر القصف الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني، وفقًا لمراسل العربية/الحدث اليوم الثلاثاء.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات على جنوب مدينة غزة، فيما كثف الجيش قصف المنازل في مناطق جنوب ووسط وشمال القطاع، كما جددت المدفعية قصف حي النصر غرب المدينة وشمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

تقدمت الدبابات الإسرائيلية في المحاور الشرقية والشمالية للمدينة، وصولًا إلى شارع الجلاء وسط غزة، كما توغلت داخل شارع النصر قرب مستشفى الشفاء، أحد أبرز المرافق الصحية في القطاع. وتحرّكت قوات إسرائيلية من الجهة الجنوبية لتصل إلى منطقة الجامعات، في خطوة تهدف إلى فرض طوق عسكري حول مستشفى الشفاء.

على صعيد إنساني، حذر نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي كارل سكاو من أن سكان غزة قد يواجهون المجاعة خلال أسابيع قليلة إذا لم تزد الإمدادات الغذائية بشكل كبير، موضحًا أن نحو 100 شاحنة محملة بالطعام تدخل يوميًا، وهو ما لا يكفي 2.2 مليون شخص في القطاع.

وكانت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) قد أكدت أن حوالي 1.4 مليون شخص في غزة يواجهون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي، فيما أعلن التقرير العالمي حول الأزمات الغذائية رسمياً لأول مرة عن المجاعة في القطاع.

يُذكر أن الحرب بين إسرائيل وحماس التي اندلعت يوم 7 أكتوبر 2023، ترافقت مع حصار إسرائيلي خانق وإغلاق معبر رفح، الأمر الذي أجبر معظم سكان مدينة غزة على النزوح جنوبًا منذ بداية سبتمبر، رغم تحذيرات الأمم المتحدة بشأن عدم توفر أماكن آمنة.