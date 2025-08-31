الأحد 8 ربيع الأول 1447 ﻫ - 31 أغسطس 2025 |
القضاء الأمريكي يعرقل خطة ترامب لترحيل أطفال مهاجرين إلى غواتيمالا

منذ 48 دقيقة
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أصدرت قاضية اتحادية أمريكية اليوم الأحد أمرا يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من ترحيل 10 أطفال مهاجرين لا يرافقهم أحد من ذويهم إلى غواتيمالا بعد أن قال ​​محامون إن عمليات الترحيل تنتهك القوانين الأمريكية.

جاء هذا الحكم عقب شكوى قدمها المركز الوطني لقانون الهجرة، وهي جماعة مناصرة للمهاجرين، في الساعات الأولى من الصباح نيابة عن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و17 عاما.

وأمرت سباركل سوكنانان، قاضية المحكمة الجزئية في واشنطن العاصمة، الإدارة الأمريكية بوقف عمليات الترحيل لمدة 14 يوما ودعت إلى عقد جلسة عاجلة في منتصف اليوم، قائلة إن الأطفال في طور الترحيل على ما يبدو.

وذكر ثلاثة مسؤولين أمريكيين، أحدهم في منصبه واثنان سابقان، لرويترز أن إدارة ترامب توصلت إلى اتفاق مع غواتيمالا يسمح بترحيل الأطفال الذين لا يرافقهم أحد من ذويهم إلى الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى، على أن تبدأ عمليات الترحيل مطلع هذا الأسبوع. وكانت شبكة (سي.إن.إن) أول من أورد هذه الخطط يوم الجمعة.

وشن ترامب حملة واسعة النطاق على الهجرة بعد عودته إلى البيت الأبيض في يناير كانون الثاني.

ويصنف الأطفال المهاجرون الذين يصلون إلى حدود الولايات المتحدة دون وجود أحد الوالدين أو ولي أمرهم على أنهم غير مصحوبين بذويهم، ويرسلون إلى ملاجئ تديرها الحكومة الاتحادية حتى يتسنى إسكانهم مع إحدى العائلات أو في دار رعاية، وهي عملية منصوص عليها في القانون الاتحادي.

