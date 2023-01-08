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القضاء الإيراني يحكم بالسجن 5 سنوات على ابنة الرئيس الأسبق "رفسنجاني"

منذ 15 دقيقة
آخر تحديث: 8 - يناير - 2023 8:31 مساءً
فائزة هاشمي

فائزة هاشمي

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أصدرت السلطات القضائية الإيرانية، حكما بالسجن لمدة 5 سنوات ضد فائزة ابنة الرئيس الأسبق هاشمي رفسنجاني، بتهمة التحريض على الشغب والإخلال بأمن البلاد.

ونشر التلفزيون الإيراني الرسمي نبأ الحكم على فائزة رفسنجاني، التي تقبع في السجن بسبب حكم سابق ضدها، لإدانتها باتهامات مماثلة تشمل التحريض على العنف والتظاهر في إيران.

وطالما انتقدت فائزة رفسنجاني، سياسات الحكومة الإيرانية سواء على صعيد الملف الداخلي أو الخارجي، حيث اعتبرت في تصريحات سابقة أن “أنشطة الحرس الثوري الإيراني تتسع يوما بعد يوم، مما يصعب إمكانية عودته إلى معسكراته”.

وعبرت رفسنجاني عن عدم موافقتها على إزالة الحرس الثوري من قائمة العقوبات الأميركية.

كما وجهت ابنة الرئيس الإيراني الأسبق، انتقادات حادة لنهج النظام وسياسته الإقليمية، قائلة: “هناك شكوك جدية في قدرة الرئيس الحالي إبراهيم رئيسي على إدارة الجهاز التنفيذي”.

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