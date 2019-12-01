القضاء العراقي يصدر حكم الإعدام بحق ضابط وسجن آخر بعد إدانتهما بقتل متظاهرين

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قضت محكمة عراقية، اليوم الأحد، بإعدام ضابط وسجن آخر بعد إدانتهما بالقتل والاعتداء على المتظاهرين بمحافظة واسط التي مركزها مدينة الكوت.

وذكرت مصادر عراقية أن محكمة جنايات الكوت، جنوب العاصمة بغداد، قضت بإعدام رائد في الشرطة شنقا، وسجن آخر برتبة مقدم 7 سنوات، بعد دعوى تقدم بها أهالي ضحايا سقطوا برصاص قوات الأمن خلال الاحتجاجات في المحافظة.

وفي نفس السياق أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم، مذكرة قبض ومنع من السفر بحق الفريق الركن جميل الشمري، الذي كان مسؤولا عن الملف الأمني في أحداث محافظة ذي قار الأخيرة التي أسفرت عن مقتل أكثر من ثلاثين متظاهرا.

في الأثناء وجه رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، لجنة الأمن والدفاع بالانتقال فورا إلى محافظتي ذي قار والنجف للاشتراك بوضع الخطة الأمنية فيها لحماية المتظاهرين.