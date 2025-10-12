القناة 12 الإسرائيلية: قوة عسكرية أميركية تبدأ اليوم العمل لمراقبة وقف إطلاق النار في غزة

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي اللواء إيال زامير والمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف يتحدثان خلال جولة ميدانية في قطاع غزة، 11 أكتوبر 2025. رويترز

قالت القناة 12 العبرية اليوم الأحد إن قوة عسكرية أميركية ستبدأ اليوم العمل في قاعدة حتسور الجوية جنوب إسرائيل، لمراقبة وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي مطلع لم تسمه أن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، مبعوثي الرئيس الأميركي دونالد ترامب موجودان في إسرائيل لضمان التنفيذ الكامل للمرحلة الأولى من اتفاق إنهاء الحرب، لكنهما يفكران بالفعل في المرحلة التالية.

وتحدث المصدر عن زيارة ويتكوف وكوشنر وقائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) الأدميرال براد كوبر إلى غزة السبت.

وأفاد بأن الزيارة كانت تهدف إلى الاطلاع ميدانيا على المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي، وناقشوا آلية التنسيق للإشراف على وقف إطلاق النار. وقال قائد القيادة الأميركية الوسطى في منشور له: “عدت للتو من زيارة داخل غزة لبحث كيفية تأسيس مركز تنسيق أنشطة دعم استقرار ما بعد الصراع”.

وأضاف كوبر أن “الجهد الكبير لتحقيق السلام في الشرق الأوسط سيتحقق من دون وجود قوات أميركية على الأرض في غزة”.

ووفقا لإذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن مغزى تصريح كوبر هو أن الجيش الأميركي يعتزم إنشاء مركز قيادة ومراقبة عسكرية خاصة تشرف على الوضع في قطاع غزة وتتابع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وخطة “ترامب”، وسيكون هذا المركز على الأراضي الإسرائيلية في إحدى القواعد العسكرية.

وتبدأ اليوم فرقة العمل الأميركية لمراقبة وقف إطلاق النار في غزة مهامها في قاعدة حتسور الجوية، بحسب القناة، موضحة أنه سيتمركز في القاعدة ما لا يقل عن 200 جندي أميركي لهذه المهمة.

ولم تصدر أي إفادة رسمية من الأطراف المعنية بشأن هذه القوة الأميركية.

ونقلت القناة عن مسؤول في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية قوله إن إسرائيل لا تناقش في هذه المرحلة الانسحاب المقبل من غزة، لكن مسؤولا إسرائيليا آخر قال إن ويتكوف وفريقه بدؤوا العمل على خرائط الانسحاب المقبل.

القوة الدولية

وأضاف المسؤول نفسه أن زيارة ويتكوف إلى غزة هدفت أيضا إلى الاطلاع على أماكن انتشار قوة الاستقرار الدولي، التي ستتألف من جنود من دول إسلامية وعربية وأوروبية، وفقا للقناة.

وأضافت بموجب الاتفاق، لن ينفذ الجيش الإسرائيلي أي انسحاب آخر حتى تدخل قوة الاستقرار الدولية إلى غزة.

واستطردت أن هذه القوة ستتمركز بين المناطق العمرانية في غزة، التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي وبين السياج الحدودي مع إسرائيل.

وتابع التقى ويتكوف وكوشنر والأدميرال كوبر الجمعة برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين كبار في المؤسسة الأمنية، لمناقشة دخول قوة الاستقرار الدولية إلى غزة.

وبحسب القناة، يتوقع أن تمر أسابيع عديدة قبل أن تصبح القوة جاهزة لدخول غزة.

وقالت إن الدول العربية تطالب بأن تُحدَّد صلاحيات القوة بقرار من مجلس الأمن الدولي، بينما تتحفظ إسرائيل على خطوة كهذه لأنها قد تقيّد حرية عملها العسكري.

وختمت بأنه من المتوقع أن تكون مسألة القوة الدولية إحدى القضايا التي ستُناقش في قمة القادة التي سيعقدها ترامب في مصر غدا الاثنين بعد زيارته لإسرائيل.

وأعلنت الرئاسة المصرية، أمس السبت، عقد قمة دولية بمدينة شرم الشيخ، الاثنين، برئاسة مشتركة بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والأميركي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة أكثر من 20 دولة.

ووفقا للرئاسة المصرية، تهدف القمة إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي.

والخميس، أعلن ترامب توصل إسرائيل وحرك حماس إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، إثر مفاوضات غير مباشرة بشرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أميركي.

ودخلت المرحلة الأولى من الاتفاق حيز التنفيذ عند الساعة 12:00 ظهر الجمعة بتوقيت القدس (09:00 بتوقيت غرينتش)، بعد أن أقرته الحكومة الإسرائيل فجرا.