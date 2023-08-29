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القوات الأوكرانية تتقدم بالجبهة الجنوبية

منذ 16 دقيقة
الجيش الأوكراني- رويترز

الجيش الأوكراني- رويترز

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يوم جديد من المعارك تشهده الحرب في أوكرانيا، وقال الناطق العسكري أندريه كوفاليوف إن القوات الأوكرانية تتقدم بشكل أكبر في منطقة زابوريجيا التي تقول موسكو إنها جزء من روسيا.

وأضاف لوسائل إعلام رسمية الثلاثاء: “القوات الأوكرانية حققت تقدما في اتجاه نوفودانيليفكا إلى فيربوف”، متحدثا عن قريتين صغيرتين في المنطقة. وأضاف أن القوات الأوكرانية تبسط سيطرتها على الأراضي التي تستعيدها وتهاجم المدفعية الروسية.

ومقارنة بالهجمات التي شنّتها العام الماضي في منطقتَي خيرسون وخاركيف، تصطدم القوات الأوكرانية هذه المرة بخطوط دفاعية روسية تشمل خنادق وحقول ألغام بعمق كيلومترات، وتمكنت من استعادة بعض القرى في الجنوب بينما ضغطت على أطراف باخموت شرقا.

ويقول محلّلون إن استعادة السيطرة على روبوتين دليل على أن القوات الأوكرانية قادرة على اختراق الخطوط الروسية أثناء تقدمها جنوبا.

    المصدر :
  • رويترز

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