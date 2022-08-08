القوات الأوكرانية تقصف مجددًا جسر إمدادات الروس في خيرسون

أفادت وكالة فرانس برس بأن القوات الأوكرانية قصفت من جديد، ليل الأحد – الاثنين، جسرًا مهمًا في خيرسون، المدينة التي تحتلها القوات الروسية في جنوب البلاد، وفق ما أعلنت السلطات في كييف.

وتعليقًا على ذلك، قال النائب المحلي، سيرغي خلان، عبر فيسبوك: “يا لها من ليلة للمحتلين في منطقة خيرسون. ضربات استهدفت منطقة جسر أنتونوفسكي”.

وأكدت المتحدثة باسم القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الأوكرانية، ناتاليا غومينيوك، هذه الضربات.

وقالت للتلفزيون الأوكراني: “الضربات التي نفذناها على مدى عدة أيام حققت نتائج. التأثيرات ضخمة على جسري أنتونوفسكي وكاخوفسكي”.

ويُعدّ جسر أنتونوفسكي في ضواحي خيرسون استراتيجيًا وممرًا رئيسيًا للإمدادات، لأنه الجسر الوحيد الذي يربط المدينة بالضفة الجنوبية لنهر دنيبر وبقية منطقة خيرسون.

واستُهدف الجسر بالفعل ودُمّر جزئيا في 27 تموز، مما أجبر الجيش الروسي على إعادة تنظيم خط سير إمداداته. وتعين عليه بشكل خاص، تركيب جسور متحركة.

وتقع مدينة خيرسون عاصمة المنطقة التي تحمل اسمها، على بعد بضعة كيلومترات فقط من الجبهة، حيث تشن القوات الأوكرانية هجومًا مضادًا لاستعادة هذه الأراضي التي فقدتها في الأيام الأولى للغزو الروسي.

وتعتبر المنطقة رئيسية للزراعة الأوكرانية، واستراتيجية لأنها تقع عند حدود شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في عام 2014. من خلال احتلالها، تمكنت روسيا من إقامة جسر بري لربط شبه جزيرة القرم بالأراضي الروسية ومناطق أوكرانية أخرى تحتلها.

وتخطط سلطات الاحتلال لإجراء استفتاء على ضم خيرسون ومنطقة زابوريجيا المجاورة.