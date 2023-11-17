أشار الجيش الأوكراني اليوم الجمعة، إلى أن القوات الأوكرانية نفذت “سلسلة عمليات ناجحة” في الضفة الشرقية لنهر دنبيرو في الجزء الذي احتلته روسيا من مدينة خيرسون وأقامت عدة جسور هناك.

وفي بيان، قالت مشاة البحرية الأوكرانية على صفحتها على فيسبوك إنها تستأنف تنفيذ عمليات في الجانب الشرقي من النهر. واعترفت روسيا للمرة الأولى هذا الأسبوع أن القوات الأوكرانية عبرت النهر.

وحرر الجيش الأوكراني مدينة خيرسون والمنطقة المحيطة بها الواقعة في الضفة الغربية لنهر دنيبرو في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ومن شأن عبور نهر دنيبرو ونقل المعدات والإمدادات العسكرية الثقيلة للقوات الأوكرانية أن يسمح بشن موجة جديدة من الهجوم في الجنوب على الطريق البري المباشر إلى شبه جزيرة القرم التي استولت عليها روسيا وضمتها في عام 2014.

وتقول كل من روسيا وأوكرانيا إنهما ألحقتا خسائر فادحة بالجانب الآخر خلال العمليات في المنطقة.

وقال أندري يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني، هذا الأسبوع إن القوات الأوكرانية كانت تعمل على “تجريد شبه جزيرة القرم من السلاح”، مضيفا أنها قطعت 70 بالمئة من المسافة.

ووفقا لمدونين عسكريين الأوكرانيين، عبرت القوات الأوكرانية نهر دنيبرو في مجموعات صغيرة في الصيف في مسعى لوضع موطئ قدم حول جسر للسكك الحديدية بالقرب من مدينة خيرسون، ثم سعت إلى توسيع نطاق وجودها في القرى المجاورة على الضفة الشرقية.

ويأتي التقدم المحرز في منطقة خيرسون بعد شهور من عمليات الهجوم المضاد الأوكرانية في الجنوب الشرقي والشرق والتي لم تحقق الانفراجة الكبرى التي يتطلع إليها الأوكرانيون.

وقال الجيش الأوكراني في تقريره اليومي إن القتال احتدم على طول خط المواجهة بأكمله من الجنوب إلى الشرق وأبلغ عن حدوث 72 اشتباكا قتاليا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضاف أن أعنف المعارك دارت حول أفدييفكا ومارينكا وباخموت في منطقة دونيتسك الشرقية.