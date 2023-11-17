القوات الجوية الأوكرانية: أسقطنا 9 من أصل 10 طائرات مسيرة أطلقتها روسيا

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الجمعة، أن دفاعاتها الجوية تمكنت من إسقاط تسع طائرات مسيرة من أصل عشرة أطلقتها روسيا خلال الليل على منطقتي ميكولاييف وأوديسا في الجنوب وأيضا قرب جيتومير في الوسط وفي منطقة خملنيتسكي في الغرب.

وكثفت روسيا ضرباتها على الموانئ الأوكرانية منها أوديسا والبنية التحتية للحبوب منذ يوليو تموز وهو وقت انسحاب موسكو من مبادرة حبوب البحر الأسود التي مكنت أوكرانيا من تصدير الحبوب لتصل لدول أفريقية تواجه خطر الجوع.

وذكرت القوات الجوية في بيان أن القوات الروسية أطلقت عدة صواريخ سي-300 في هجوم نفذته خلال الليل على منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا.