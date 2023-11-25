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القوات الجوية الأوكرانية: روسيا شنت أكبر هجوم بطائرات مسيرة على البلد ليلاً

منذ 8 دقائق
آخر تحديث: 25 - نوفمبر - 2023 9:01 صباحًا
العاصمة الأوكرانية كييف - أرشيفية

العاصمة الأوكرانية كييف - أرشيفية

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قالت القوات الجوية الأوكرانية صباح اليوم السبت إن روسيا شنت أكبر هجوم بطائرات مسيرة انتحارية من طراز شاهد حتى الآن على أوكرانيا خلال الليل واستهدفت كييف بشكل أساسي.

وسمع شهود من رويترز في كييف دوي محركات طائرات مسيرة وانفجارات طوال الليل.

فيما أفاد شاهد بأن هجوما كبيرا بطائرات مسيرة ضرب مناطق مختلفة في العاصمة الأوكرانية اليوم السبت 25\11\2023، وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن شظايا طائرات مسيرة تم إسقاطها أصابت مساكن ومباني أخرى مما أدى إلى إصابة شخصين.

وكتب كليتشكو على تيليغرام أن الشظايا أصابت مباني سكنية في ثلاث مناطق على الأقل في كييف.

وأضاف أن شظايا طائرة مسيرة تم اعتراضها تسببت في اشتعال حريق في حضانة أطفال.

    المصدر :
  • رويترز

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