القوات الجوية الاوكرانية: اعطونا السلاح فقط !

الهجمات العسكرية الروسية المكثفة على أوكرانيا مستمرة حتى اللحظة، في حين تستخدم القوات الروسية احدث المعدات والآليات بتقنيات عالية في حربها مقابل معدات عسكرية اوكرانية غير متقدمة، في المقابل طالب الرئيس الاوكراني مراراً من الغرب بدعمه بالمساعدات العسكرية المتطورة من اسلحة وطائرات للإستمرار في المواجهة، بحيث تتفوق القوات الروسية جواً بشكل كبير.

وحذر الكولونيل يوري إغنات، المتحدث باسم القوات الجوية، اليوم الاثنين، من تصاعد القتال أكثر بعد، قائلا في مقابلة مع رويترز: “الوضع سيزداد سوءًا إذا لم نتلق قريبا المساعدة العسكرية التي يتحدث عنها العالم بأسره”. وتابع: أعطونا السلاح فقط ولا تقاتلوا عنا.

كما أضاف أن بلاده لا تطالب بعد الآن بفرض حظر جوي فوق سمائها من أجل رد الطيران الروسي، لكنها تطالب بمقاتلات جوية وسلاح.

فيما رأى طيار أوكراني آخر أن المشكلة الرئيسية تكمن في بعض المعدات غير المتقدمة، متحدثا عن التفوق العسكري الذي تتمتع به القوات الروسية، سواء في عدد الطائرات، أو المركبات والآليات الأرضية العسكرية، فضلا عن المقاتلات الجوية، وأنظمة الدفاع وغيرها، كما نبه إلى أن الطائرات والتكنولوجيا التي تمتلكها القوات الأوكرانية غير فعالة على الإطلاق في وجه الطائرات الروسية.

تأتي تلك المطالبات لتنضم إلى مطالبات عدة كررها مرارا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مناشدا الغرب مد بلاده بالأسلحة والطائرات والدفاعات الجوية.

يشار إلى أنه منذ انطلاق العملية العسكرية التي وصفتها موسكو بالمحدودة في 24 فبراير الماضي، لم تتمكن القوات الروسية حتى الآن من السيطرة على أي مدينة أوكرانية “كبيرة”، في حين توقعت كييف أن تستأنف الهجمات الروسية بشراسة خلال الأيام المقبلة على جبهات مختلفة.

ودفعت تلك العملية الغرب لا سيما دول الناتو إلى الاستنفار في صف واحد، كما رفعت حدة التوتر الأمني بين الروس والغرب، كذلك حثت الدول الغربية على إغداق الأسلحة على كييف، فقد أرسلت حتى الآن صواريخ مضادة للدبابات والطائرات، إضافة إلى أسلحة خفيفة ومعدات دفاع، لكنها لم تقدم أي أسلحة ثقيلة أو طائرات، خوفا من توسع الصراع بما لا تحمد عقباه.