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القوات الروسية تستهدف الحرس البحري الأوكراني في خيرسون

منذ 36 دقيقة
الحرس البحري الأوكراني

الحرس البحري الأوكراني

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مع دخول العمليات العسكرية الروسية على الاراضي الاوكرانية عامها الثاني، يتواصل القصف الروسي على عدد كبير من المدن، فيما تفيد آخر التطورات الميدانية ان الطيران الروسي قد استهدف صباح اليوم الجمعة 7\4\2023، موقع الحرس البحري الأوكراني في محافظة خيرسون، حيث بلغت خسائر الأوكران حوالي 50 جنديا.

وقال أندريه روليف، رئيس مركز الإعلام في التشكيل العسكري “دينيبر” ، للإعلام المحلي إن جنود مدفعية “دينيبر” دمروا اثنين من فرق المدفعية المتحركة التابعة للجيش الأوكراني في مناطق البلدات الساحلية في بيريغوفي ونيكولسكوي.

ويوم أمس الخميس 6\4\2023، اشتبكت القوات الأوكرانية والروسية في مدينة باخموت المدَمرة بشرق أوكرانيا والتي أصبحت رمزا لتحدي كييف، بينما قُتل سبعة مدنيين في قصف مدفعي أوكراني على مناطق تسيطر عليها روسيا.

وقال جنود أوكرانيون في خنادق على مشارف باخموت مباشرة إنهم جاهزون لشن هجوم مضاد طال انتظاره بمجرد تحسن الطقس، وفي أماكن أخرى، يتدرب مجندون أوكرانيون آخرون على أداء مهام قتالية جديدة.

وأثبتت المعركة المستمرة منذ شهور للسيطرة على باخموت، وهي واحدة من آخر المراكز الحضرية في منطقة دونيتسك الشرقية التي لم تسقط بعد في قبضة موسكو، أنها واحدة من أكثر المعارك دموية في الحرب الروسية

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