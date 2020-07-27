القوات المسلحة المصرية ترفع درجات الاستعداد القتالي على حدود ليبيا

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رفعت لقوات المسلحة المصرية، الإثنين، درجة استعداد وجاهزية كافة قواتها البرية والجوية والبحرية على حدود البلاد الغربية.

وقال رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، الفريق محمد فريد، إن ”إجراءات الاصطفاف والاستعداد القتالي لعناصر القوات المسلحة على الاتجاه الإستراتيجى الغربي، تأتي في إطار خطة القيادة العامة لمتابعة التدابير والإجراءات المشددة، لحماية حدود الدولة وأمنها القومي على كافة الاتجاهات الإستراتيجية برًا وبحرًا وجوًا، بالتعاون بين جميع الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية للقوات المسلحة“.

وأضاف فريد في بيان: أن ”رئيس أركان حرب القوات المسلحة شدد على رفع درجات الاستعداد القتالي، وعرض قرارات القادة على كافة المستويات، وتنظيم التعاون بين كافة عناصر تشكيل العملية الإستراتيجية للقوات البرية والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، بما يضمن تنفيذ كافة العناصر للمهام بكل دقة وفي التوقيتات المحددة“.

وتابع: ”كما ناقش عدد من القادة والضباط أسلوب تنفيذ المهام المخططة، وكيفية مجابهة التغيرات الحادة والسريعة أثناء سير أعمال القتال“.

وبحسب البيان: ”تفقد رئيس أركان حرب، العناصر المصطفة للاطمئنان على مدى جاهزيتها، وقدرتها على تنفيذ كافة المهام، والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية للأسلحة والمعدات“.

ومنتصف الشهر الجاري، منح البرلمان الليبي، الجيش المصري، حق التدخل المباشر في الأراضي الليبية، لمواجة ”الغزو التركي“.

وقال البرلمان الليبي، حينها في بيان: إن ”من حق القوات المسلحة المصرية التدخل لحماية أمننا القومي المشترك، إذا رأت أن هناك خطرًا وشيكًا يطالنا، والعمل على تحقيق الاستقرار في بلادنا والمنطقة“.