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جماعة الحوثي تعلن إطلاق دفعة صواريخ على أهداف للعدو الإسرائيلي

منذ 55 دقيقة
آخر تحديث: 1 - نوفمبر - 2023 10:33 مساءً
القوات المسلحة اليمنية

القوات المسلحة اليمنية

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أعلن المتحدث باسم قوات جماعة الحوثي في اليمن، يحيى سريع، عن إطلاق دفعة كبيرة من الطائرات المسيرة على أهداف عدة في عمق الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة.

وقال المتحدث باسم قوات الحوثي، في تدوينات عبر موقع إكس، الأربعاء: “أطلقت القوات المسلحة اليمنية دفعة كبيرة من الطائرات المسيرة خلال الساعات الماضية على أهداف عدة في عمق الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة وقد وصلت إلى أهدافها بفضل الله”.

وأضافت “إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية دعماً ونصرةً لمظلومية الشعب الفلسطيني واستجابة لنداءات ومطالب الشعب اليمني وكافة شعوب الأمة وحتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على إخواننا في غزة الصامدة”.

وكان قد أعلن المتحدث باسم قوات جماعة الحوثي في اليمن يحيى سريع، أمس الثلاثاء، إطلاق “دفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والمجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة على أهداف مختلفة للعدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة”.

وقال المتحدث باسم قوات الحوثي، في تدوينات عبر موقع إكس، الثلاثاء: “كان لا بدَ للقوات المسلحة اليمنية أن تقومَ بواجبِها بالتوكلِ على الله وانتصارًا للمظلومية التاريخيِة للشعبِ الفلسطينيِ العزيز”.

وأضاف أن ذلك يأتي “استجابةً لمطالب شعبِنا اليمنيِ ومطالب الشعوب الحرة ونجدةً لأهلنِا المظلومين في غزة”.

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