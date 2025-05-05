الكابينت الأمني الإسرائيلي يقر خطة توسيع الهجوم على غزة.. وانتظار زيارة ترامب

ذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية اليوم الاثنين نقلا عن مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي وافق على توسيع تدريجي للهجوم على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية فإن رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو وافق على خطة رئيس الأركان للضغط جزئيا على غزة دون احتلال كامل كمحاولة لدفع صفقة الأسرى.

بدوره، موقع واللا الإسرائيلي نقلا عن مسؤول كبير بأن العملية العسكرية التي صادق عليها الكابينت الأمني ستنفذ بعد انتهاء زيارة ترمب إلى المنطقة.

ومنذ فجر الثلاثاء 18 مارس 2025، كثفت إسرائيل فجأة جرائم إبادتها بغزة، بغارات جوية عنيفة وواسعة النطاق استهدفت المدنيين وقت السحور، ما أسفر عن “404 شهداء وأكثر من 562 إصابة”، حتى الساعة العاشرة صباحا ت.غ، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

ويمثل ذلك أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة الذي تنصلت من الدخول في مرحلته الثانية بعد انتهاء الأولى مطلع مارس/ آذار الجاري.

وبينما التزمت حركة “حماس” بكافة بنود الاتفاق، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الدخول في المرحلة الثانية منه إرضاءً للمتطرفين في حكومته.

وكان نتنياهو فقط يريد تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق لضمان إطلاق أكبر عدد من الأسرى الإسرائيليين بغزة، عوضا عن الدخول في المرحلة الثانية منه، التي كانت تعني إنهاء الحرب تماما والانسحاب الكامل من القطاع.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 17 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.