الكاظمي : نرفض أي مساس بالسيادة الوطنية للعراق

جدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي رفضه لأي تدخل خارجي في الشأن الداخلي العراقي ، ورفضه لأي مساس بالسيادة الوطنية .

وشدد الكاظمي في كلمة له، الثلاثاء، بمناسبة الذكرى المئوية لثورة العشرين على رفضه المساس بسيادة البلاد، قائلاً “نطمح بعزم أن يحكم العراقيون أنفسهم بأنفسهم وترسيخ قيم المواطنة ورفض أي مساس بسيادتنا الوطنية”.

وأشار إلى أن استراتيجية الحكومة تقوم على إعداد انتخابات مبكرة نزيهة واستكمال بناء مؤسسات الدولة.

كما أكد على أهمية دور العشائر العراقية في دعم الدولة والقانون والسلم الأهلي.

ضبط السلاح المتفلت

بدوره، دعا الرئيس العراقي برهم صالح الثلاثاء إلى المضي قدماً في بناء دولة القانون والمؤسسات، وضبط السلاح المتفلت الخارج عن السيطرة. وقال في مناسبة ذكرى ثورة العشرين في البلاد: ماضون في بناء دولة تعامل العالم والمنطقة كدول صديقة لا عدوة ولا متحكمة، دولة تضبط السلاح المنفلت ويكون فيها القانون هو الفيصل.

كما شدد على ضرورة استئناف ما انقطع في مسيرة بناء الدولة المقتدرة ذات السيادة الكاملة، القادرة على فرض القانون ومحاربة الفساد. ولفت إلى وجوب تقوية أسس الدولة القائمة على الدستور والتي تمنع ظهور الاستبداد، التي تخدم شعبها في سلام وأمان.

أتى ذلك، بعد أيام على مداهمة هي الأولى من نوعها، نفذها جهاز مكافحة الإرهاب فجر الجمعة الماضي، جنوب بغداد، أفضت إلى توقيف 14 عنصرا من كتائب حزب الله على خلفية إطلاق صواريخ باتجاه المنطقة الخضراء واستهداف سفارات أجنبية، والتخطيط لإطلاق صواريخ باتجاه مطار بغداد.

إلا أنه مساء الاثنين أعلنت مصادر عراقية عن إطلاق سراح المعتقلين، دون أن يصدر بيان رسمي حتى الآن، في حين أفاد مصدر حكومي للعربية.نت بأن 3 من المعتقلين ما زالوا موقوفين قيد التحقيق.

وعمد عناصر حزب الله المفرج عنهم، إلى إحراق صور لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، ولوح هذا الفصيل الشديد الولاء لإيران بملاحقة الكاظمي بتهمة الخطف. وأفاد القيادي في “الكتائب”، أبو علي العسكري، مساء أمس في تغريدة على تويتر: سيتم رفع دعوى خطف ضد الكاظم.