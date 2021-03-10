الكاظمي يحذر من فتنة في العراق

حذر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، من الفتنة في العراق، معتبراً أن الهجوم الذي استهدف زوارا شيعة في بغداد، عند جسر الأئمة، كان يراد منه إشعال تلك الفتنة في البلاد.

كما أشار “الكاظمي” خلال اجتماعٍ للحكومة العراقية، إلى أن الشعب سيكون متيقظاً وأقدر على عبور أي فتنة يتم زرعها في العراق، لافتاً إلى أن استهداف الزوار الشيعة عند جسر الأئمة، هي أحد محاولات زرع الفتن.

يذكر أن الأمن العراقي أعلن عن مقتل امرأة وأصابة 11 أشخاص بجروح خطيرة جراء انفجار قنبلة يدوية الليلة الفائتة استهدفت زوار شيعة متوجهين إلى منطقة الكاظمية شمالي العاصمة العراقية بغداد.

وقالت خلية الأمن في بيان، إن امرأة قتلت وأصيب 10 بجروح، بينهم 3 أشخاص يُجرى لهم عمليات جراحية طارئة، إثر هجوم بقنبلة يدوية، استهدفت الزائرين الشيعة المتوجهين سيرا على الأقدام الى منطقة الكاظمية، لإحياء ذكرى وفاة الإمام “موسى الكاظمي”، بالقرب من جسر الأئمة شمالي بغداد.

في ذات السياق، أضاف “الكاظمي”: “البعض حاول زرع فتنة بائسة بين العراقيين عبر رمي الرمانات (القنابل) اليدوية على جسر الأئمة، ولكن رأيت حجم التآخي والتكافل الاجتماعي على جسر الأئمة”.

يشار إلى أن المناسبات الشيعية شهدت خلال السنوات الماضية، هجمات أغلبها انتحارية أوقعت قتلى وجرحى بالمئات، وغالبا ما تلقي السلطات باللوم في تلك الهجمات على تنظيم “داعش” الإرهابي، على الرغم من أن الحكومة العراقية أعلنت عام 2017 تحقيق النصر على “داعش” باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.