الكاظمي يوجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التلاعب بأسعار المواد الغذائية

وجه رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني، باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التلاعب بقوت المواطنين.

وذكر بيان حكومي، أن “الكاظمي وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التلاعب بقوت المواطنين، وكف جشع بعض التجار ومتابعة الأسواق”.

وأضاف: “كما وجه بدعم وزارتي التجارة والزراعة، للعمل بأقصى الجهود لتهيئة مادة الطحين بأسعار ملائمة”.

ويأتي توجيه الكاظمي بحسب البيان، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي تصنع محليا، ومحاولة “أصحاب النفوس الضعيفة وبعض الجشعين من التجار إرباك الوضع الاجتماعي، واستغلال إقبال المواطنين على شراء المواد الغذائية لقرب حلول شهر رمضان المبارك، كما يحدث سنويا”، وذلك بحسب RT