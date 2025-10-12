الأحد 20 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 12 أكتوبر 2025 |
الكاميرون تنتخب رئيسها وبول بيا يسعى لولاية جديدة بعد 43 عاماً في الحكم

منذ 11 دقيقة
رئيس الكاميرون بول بيا

يدلي الناخبون في الكاميرون اليوم الأحد بأصواتهم في انتخابات رئاسية يُتوقع أن تكرّس بقاء الرئيس بول بيا في السلطة، ليواصل حكمه الممتد منذ أكثر من أربعة عقود، رغم تصاعد الأصوات المطالبة بالتغيير.

ويُعد بيا، البالغ من العمر 92 عاماً، أقدم زعماء العالم في الحكم منذ توليه السلطة عام 1982. ويواجه هذه المرة منافسة من المتحدث الحكومي السابق عيسى تشيروما (76 عاماً)، الذي حظي بدعم من عدد من أحزاب المعارضة والجماعات المدنية.

ورغم النشاط الملحوظ لحملات المعارضة، يتوقع محللون أن يحتفظ بيا بمنصبه بفضل سيطرته القوية على مؤسسات الدولة وتشتّت خصومه السياسيين.

وتُجرى عملية التصويت بين الساعة 07:00 و17:00 بتوقيت غرينتش، على أن تُعلن النتائج خلال خمسة عشر يوماً. وكانت الكاميرون قد ألغت الحد الأقصى للفترات الرئاسية عام 2008، فيما تُحسم الانتخابات من جولة واحدة يفوز فيها المرشح الحاصل على الأغلبية البسيطة من الأصوات.

    المصدر :
  • رويترز

