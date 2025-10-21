الكرملين: أمام موسكو وواشنطن مهمة شاقة قبل قمة بودابست

أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الثلاثاء، أن أمام موسكو وواشنطن مهمة شاقة قبل قمة بودابست بين الرئيسين الروسي والأميركي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.

وقال بيسكوف للصحافيين عندما سئل عن الأجواء الحالية في الكرملين بشأن القمة القادمة، وما إذا كان من الممكن التحضير لها بسرعة أم أنها ستكون عملية طويلة: “الأجواء إيجابية، لكن العمل سيكون صعبا”.

ووصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية التقارير الإعلامية التي تحدثت عن إمكانية وصول الرئيسين الروسي والأميركي إلى بودابست على متن طائرة واحدة بأنها “ضرب من الخيال”، مؤكداً أنه من السابق لأوانه الحديث عن مشاركة أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي في القمة الروسية الأميركية في بودابست.

وعلق بيسكوف على تقرير لصحيفة “بوليتيكو” Politico يفيد بأن بعض دول الاتحاد الأوروبي ترغب في الانضمام إلى القمة بين الرئيسين الروسي والأميركي، المزمع عقدها في بودابست، قائلاً: “ربما يكون من السابق لأوانه الحديث عن هذا، حتى الآن، لم تناقش أي من هذه التفاصيل”.

وفي شأن آخر، أكد بيسكوف أن تدريبات الناتو تحظى باهتمام دائم من قبل القوات الروسية، ويتم تحليل هذه التدريبات بعناية.

وقال المتحدث باسم الكرملين، في إطار إجابته على سؤال حول تدريبات الناتو الجديدة: “إن مثل هذه التدريبات تحظى دائماً باهتمام قواتنا، التي تراقب عن كثب مسار مثل هذه التدريبات. بالطبع، يتم تحليل هدف وخطط هذه التدريبات بعناية، ويتم اتخاذ التدابير المناسبة فيما يتعلق بتدريب قدراتنا”.