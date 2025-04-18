الكرملين: إحراز تقدم بشأن السلام في أوكرانيا لكن الاتصالات مع أمريكا معقدة

قال الكرملين، اليوم الجمعة، إنه جرى إحراز بعض التقدم في المحادثات بشأن تسوية سلمية محتملة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، إلا أن الاتصالات مع الولايات المتحدة معقدة.

وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحفيين “الاتصالات معقدة للغاية، لأن الموضوع بطبيعة الحال ليس سهلا”.

وأضاف “روسيا ملتزمة بحل هذا الصراع، وضمان مصالحها، وهي منفتحة على الحوار. ونحن مستمرون في ذلك”.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الجمعة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سينسحب من محاولة التوسط في اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا خلال أيام ما لم تكن هناك مؤشرات واضحة على إمكانية التوصل إلى اتفاق.

وعند سؤال بيسكوف عما إذا كان بإمكان الولايات المتحدة الانسحاب من البحث عن تسوية سلمية في أوكرانيا، قال إن هذا سؤال يجب توجيهه إلى واشنطن.

وأضاف “نعتقد أنه يمكن بالفعل ملاحظة بعض التقدم”، مشيرا إلى التعليق المؤقت لقصف البنية التحتية للطاقة، لكنه قال إن أوكرانيا لم تلتزم به.

وتابع قائلا “لذلك، فقد جرى تحقيق بعض التطورات بالفعل، ولكن بالطبع لا تزال تنتظرنا مناقشات كثيرة معقدة”.

وعند سؤاله عما إذا كان تعليق قصف منشآت الطاقة انتهى، قال بيسكوف إن شهرا مضى بالفعل، ولكن لم تصدر أي أوامر من الرئيس لتغيير الموقف الروسي.