الكرملين: اتصالاتنا التي جرت مؤخراً مع واشنطن "إيجابية"

أعلن الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن موسكو تعتبر الاتصالات التي جرت مؤخرا مع واشنطن بناءة، بما في ذلك بشأن الصراع الأوكراني.

وتعليقا على تصريحات ويتكوف، بأن الأطراف على وشك التوصل إلى اتفاق سلام بشأن أوكرانيا، قال بيسكوف للصحافيين: “نثمن عاليا الاتصالات البناءة وذات مغزى التي جرت بشكل إيجابي جدا”.

وكان ويتكوف قد أكد أن واشنطن تمضي قدماً في المفاوضات مع موسكو من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا.

كما قال ويتكوف في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” إن المفاوضات التي عقدت في سانت بطرسبورغ قبل أيام سمحت له بإدراك أن “الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد سلاماً دائماً”.

وأردف: “أعتقد أننا على وشك الوصول إلى شيء سيكون بالغ الأهمية للعالم بأسره”.

إلى ذلك، أوضح أن القضية المركزية لحل النزاع تتجسد في الأقاليم الخمسة (القرم ودونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي زاباروجيه وخيرسون) التي احتلتها روسيا سابقا.

مع ذلك، أشار إلى أن حل النزاع لا يقتصر على هذه المسألة.

تجدر الإشارة إلى أن المبعوث الخاص للرئيس الأميركي، ستيف ويتكوف، عقد اجتماعاً في مدينة سانت بطرسبورغ مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 11 أبريل، واستمر الاجتماع لأكثر من أربع ساعات، وكان موضوعه الرئيسي هو الوضع في أوكرانيا.

ومن الجدير بالذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعرب مراراً عن دعمه للتوصل إلى تسوية سلمية للصراع في أوكرانيا، ولكن فقط مع مراعاة مصالح موسكو، والقضاء على الأسباب الجذرية للصراع.