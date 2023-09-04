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الكرملين: الشقّ الأول من محادثات بوتين وأردوغان كان بنّاء

منذ 39 دقيقة
الكرملين

الكرملين

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أكّد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الإثنين، في مقطع فيديو نشره صحفي يعمل لوسيلة إعلام رسمية روسية على تطبيق “تيليغرام”، أنّ الشقّ الأول من محادثات الرئيس فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان كان بنّاء للغاية.

وبشكل منفصل، نقلت وكالة الإعلام الروسية الرسمية عن بيسكوف، أنّه من غير المتوقع التوقيع على أي وثائق في ختام المحادثات.

تأتي زيارة أردوغان في محاولة لإقناع بوتين بالعودة لاتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية الذي ساهم في التخفيف من أزمة غذاء عالمية.

وانسحبت روسيا من الاتفاق في يوليو/ تموز بعد عام من إبرامه بوساطة الأمم المتحدة وتركيا، وقالت وقتها إن ّصادراتها من الأغذية والأسمدة تواجه عراقيل، وإن الحبوب الأوكرانية لا تذهب بما يكفي للدول الأكثر احتياجًا.

هذا ولا تخضع صادرات الأغذية والأسمدة الروسية لعقوبات غربية بسبب حرب أوكرانيا، لكن موسكو قالت إن قيودًا مفروضة على المدفوعات واللوجستيات والتأمين عرقلت تلك الصادرات.

ومن بين المطالب الرئيسية لموسكو هو إعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام سويفت للمدفوعات العالمية. إذ قطع الاتحاد الأوروبي هذا الربط في يونيو/ حزيران 2022 في إطار عقوبات قاسية فرضها على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا يوم السبت إن الأمور التي تضمنها الاتفاق لم تنفذ في المرة السابقة.

 

    المصدر :
  • رويترز

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