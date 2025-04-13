الكرملين: العلاقات مع أمريكا تتقدم بشكل جيد للغاية

قال الكرملين إن العلاقات مع الولايات المتحدة تتقدم بشكل جيد للغاية، لكنه نوه أيضا إلى أن الضرر الذي لحق بالعلاقات مع موسكو في عهد الإدارة الأمريكية السابقة كان جسيما.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفي بافيل زاروبين من التلفزيون الروسي الرسمي “كل شيء يمضي على ما يرام… الحقيقة هي أن إحياء العلاقات من البداية مجددا مهمة صعبة للغاية وتتطلب جهودا دبلوماسية مكثفة وجهودا أخرى”.

وأجرى وفدان أميركي وروسي محادثات في إسطنبول الخميس تناولت تيسير عمل بعثتيهما الدبلوماسيتين بعد أن تسببت الحرب في أوكرانيا في أكبر مواجهة بين موسكو والغرب منذ الحرب الباردة.

ووصفت وزارة الخارجية الأميركية المحادثات التي جرت مع روسيا في إسطنبول، الخميس، بشأن تطبيع عمل البعثات الدبلوماسية للبلدين، بأنها “بناءة”. وذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن وفدي البلدين اللذين اجتمعا في إسطنبول عملا على “التوصل إلى تفاهم لضمان استقرار العمل الدبلوماسي للبعثات”، لكنها قالت إنها “لا تزال تشعر بالقلق إزاء السياسة الروسية التي تحظر تشغيل موظفين محليين”.

من جهته أشار سفير روسيا لدى الولايات المتحدة ألكسندر دارتشيف الى إن المحادثات التي جرت بين موسكو وواشنطن الخميس في إسطنبول أتاحت الفرصة لإحراز تقدم فيما يتعلق بتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بحسب وكالة “تاس” الروسية للأنباء.

وأوضح دارتشيف في تصريح له، أن الجانبين شددا على أهمية استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين روسيا والولايات المتحدة لتعزيز التواصل والعلاقات التجارية.