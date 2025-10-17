الكرملين: القمة بين بوتين وترامب قد تعقد في غضون أسبوعين ولكن هناك أمور كثيرة يجب حسمها قبل ذلك

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصافح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أثناء اجتماعهما للتفاوض حول إنهاء الحرب في أوكرانيا، في قاعدة إلميندورف-ريتشاردسون المشتركة في أنكوراج، ألاسكا، الولايات المتحدة، 15 أغسطس 2025. رويترز

قال الكرملين اليوم الجمعة إن قمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب قد تعقد في غضون أسبوعين أو بعد ذلك بقليل، لكنه شدد على أن هناك الكثير من الأمور التي يجب حسمها قبل تحديد موعد دقيق.

واتفق ترامب وبوتين أمس الخميس على عقد قمة أخرى بشأن الحرب في أوكرانيا. وكان الزعيمان قد عقدا اجتماعاً في ألاسكا في 15 أغسطس (آب) لم يسفر عن تحقيق انفراجة للأزمة.

وجاء الإعلان المفاجئ بشأن إمكانية عقد قمة عشية لقاء بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، كما جاء في الوقت الذي تدرس فيه واشنطن تزويد كييف بصواريخ كروز من طراز توماهوك.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأميركي ماركو روبيو سيحتاجان للتواصل هاتفياً وعقد اجتماع لتسوية عدد من القضايا قبل القمة.

وأضاف بيسكوف: “هناك أسئلة كثيرة، إذ يجب تحديد فرق التفاوض وما إلى ذلك. وعليه، سيجري كل شيء على مراحل، ولكن الإرادة موجودة بالطبع لدى الرئيسين”.

وأوضح: “قد تُعقد (القمة) بالفعل في غضون أسبوعين أو بعد ذلك بقليل. هناك تفاهم عام على عدم تأجيل أي شيء”.

وأكد بيسكوف أن روسيا لا تزال منفتحة على التوصل إلى تسوية لإنهاء الحرب في أوكرانيا سلمياً.

وتنحي روسيا باللوم على كييف وحلفائها الأوروبيين في الجمود الذي يعتري محادثات السلام. وبدورهم، يتهمونها بطرح مطالب غير مقبولة، ويعبرون عن اعتقادهم بعدم جدية بوتين في السعي إلى السلام.

ومن جهة أخرى، قال الكرملين إن بوتين ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان تحدثا هاتفياً اليوم الجمعة لمناقشة القمة المقبلة، وإن أوربان أكد استعداد المجر لاستضافتها.