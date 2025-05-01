الكرملين: بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الإمارات

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم الخميس.

وأضاف الكرملين أن بوتين شكر رئيس الإمارات على دوره للوساطة في تبادل أسرى حرب بين روسيا وأوكرانيا.

وفي 19 أبريل 2025 أعلنت الإمارات عن نجاح جهود وساطة قامت بها بين روسيا وأوكرانيا أدت إلى إنجاز أكبر عملية تبادل أسرى منذ اندلاع الصراع بين البلدين، وتضمنت 246 أسيراً من الجانب الأوكراني و246 أسيراً من الجانب الروسي.

وبحسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) فقد “شملت عملية الوساطة تبادل عدد من المصابين بين الجانبين حيث تضمنت 31 مصاباً أوكرانياً و15 مصاباً روسياً بمجموع 538 أسيراً ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تمّ تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى 3،771 أسيراً”.

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية عن “شكرها للبلدين على تعاونهما في إنجاح جهود الوساطة الإماراتية ما يعكس ثقتهما وتقديرهما لحرص الدولة على دعم كافة المساعي الرامية لحل الأزمة بين البلدين”.

وأفادت الوزارة بأنه “مع نجاح هذه الوساطة يبلغ مجموع الوساطات الإماراتية التي تمت خلال الأزمة 14 وساطة، والتي تأتي انطلاقاً من العلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات بكل من روسيا الاتحادية وأوكرانيا”.

وأكدت وزارة الخارجية أن “دولة الإمارات ستواصل مساعيها الرامية إلى إنجاح مختلف الجهود للتوصل إلى حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، والتخفيف من الآثار الانسانية الناجمة عن الأزمة كاللاجئين والأسرى”.