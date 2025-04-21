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الكرملين: بوتين بحث الوضع في أوكرانيا مع رئيس جنوب أفريقيا رامابوسا

منذ ساعة واحدة
الكرملين

الكرملين

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أعلن الكرملين، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش الصراع في أوكرانيا خلال اتصال هاتفي مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا.

وقال الكرملين “إن بوتين أوضح موقف روسيا من ضرورة معالجة الأسباب الجذرية” للصراع وضمان المصالح الأمنية الروسية.

من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لمراسل بالتلفزيون الرسمي الروسي “إن الرئيس فلاديمير بوتين كان يقصد إجراء محادثات مع أوكرانيا عندما تحدث عن مناقشات تتعلق باستهداف البنية التحتية المدنية”.

وأضاف بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يزال منفتحًا على المفاوضات المتعلقة بالتسوية السلمية للأزمة الأوكرانية.

كما رحّب بيشكوف بالتصريحات الأميركية التي استبعدت انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال بوتين اليوم إن القتال استؤنف في أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار في عيد القيامة.

ومع انتهاء “هدنة عيد الفصح” التي أعلنت عنها موسكو واستمرت ثلاثين ساعة حتى ليل الأحد، تبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بخرق الهدنة.

    المصدر :
  • رويترز

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