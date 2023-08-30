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الكرملين: بوتين سيلتقي نظيرة التركي قريباً في روسيا

منذ 31 دقيقة
آخر تحديث: 30 - أغسطس - 2023 1:52 مساءً

أردوغان وبوتين

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قال الكرملين الأربعاء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي “قريبا” نظيره التركي رجب طيب أردوغان في روسيا.

ويستعد البلدان منذ فترة للاجتماع الذي من المتوقع أن يبحث الجانبان فيه الاتفاق الذي سبق أن توسطت فيه تركيا والأمم المتحدة وكان يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود. وانسحبت روسيا من الاتفاق الشهر الماضي.

هذا وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في وقت سابق من هذا الشهر إن هناك “تفاهما” على عقد اجتماع بين الرئيسين التركي والروسي قريبا.

ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الروسي فلاديمير بوتين لزيارة تركيا هذا الشهر لكن لم يتم تحديد موعد بعد.

    المصدر :
  • رويترز

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