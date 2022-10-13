الكرملين: بوتين لم يبحث مع أردوغان الصراع في أوكرانيا

ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان لم يبحثا سبل حل الصراع في أوكرانيا خلال اجتماع ثنائي، الخميس.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله “لم يتم بحث موضوع تسوية (الصراع) بين روسيا وأوكرانيا”.

والتقى بوتين بأردوغان في أستانا عاصمة كازاخستان، حيث اقترح بوتين إنشاء “مركزاً للغاز” في تركيا لتصدير الغاز إلى أوروبا، في وقت تراجعت الإمدادات الروسية إلى الاتحاد الأوروبي من جراء العقوبات وتسرب الغاز في خطي أنابيب نورد ستريم.

من جهته، تعهد إردوغان بمواصلة تصدير الحبوب الأوكرانية مدافعا عن علاقات بلاده الاقتصادية مع موسكو.

وقال إردوغان خلال لقاء علني قصير “نحن مصمّمون على مواصلة وتعزيز اتفاق اسطنبول بشأن (تصدير) الحبوب وكذلك نقل الحبوب والأسمدة الروسية عبر تركيا إلى الدول النامية”.

وأضاف “يمكننا أن نعمل معاً لتحديد هذه الدول”، مؤكداً أن “روسيا وتركيا ستثيران حتماً استياء البعض ولكن الدول النامية ستكون بالتأكيد أكثر سروراً”، قبل أن يواصل الرئيسان محادثاتهما في جلسة خاصة.

وهذا رابع لقاء على انفراد بين إردوغان وبوتين خلال ثلاثة أشهر، ويعقد على هامش القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا (CICA) في عاصمة كازاخستان.

وأعرب إردوغان عن أسفه لأنّ غالبية شحنات الحبوب الأوكرانية التي تم تصديرها بموجب الاتفاقية الدولية المبرمة في 19 تموز بين الأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا وتركيا، وُجّهت إلى البلدان المتقدّمة.

وتم نقل أكثر من سبعة ملايين طن من الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود ومضيق البوسفور، منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في الأول من آب، تحت إشراف مركز التنسيق المشترك الذي يجمع الأطراف الأربعة في اسطنبول.