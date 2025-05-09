الكرملين: بوتين وترامب تبادلا التهاني بذكرى الحرب العالمية عبر مساعديهما

قال الكرملين، اليوم الجمعة “إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب تبادلا التهنئة عبر مساعديهما بمناسبة الذكرى الثمانين لانتصار الاتحاد السوفيتي وحلفائه على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية”.

وقال مستشار بوتين للسياسة الخارجية يوري أوشاكوف للتلفزيون الرسمي “تبادل الرئيس الروسي والرئيس ترامب، من خلال مساعديهما، التهاني بمناسبة احتفالنا المشترك”.

احتفلت روسيا بالذكرى السنوية للانتصار في الحرب اليوم الجمعة بعرض عسكري في الساحة الحمراء في موسكو حضره عشرات من زعماء العالم، منهم الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وذكرت وكالة تاس الرسمية للأنباء أن لين تريسي، السفيرة الأمريكية لدى روسيا، لم تحضر العرض.