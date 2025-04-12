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الكرملين: بوتين وويتكوف ناقشا سبل تسوية النزاع في أوكرانيا

منذ ساعتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. رويترز

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. رويترز

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ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، سبل حل الأزمة الأوكرانية، خلال لقاء جمعهما في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.

وذكرت الرئاسة الروسية (الكرملين) في بيان، السبت، أن بوتين استقبل ويتكوف أمس الجمعة في سان بطرسبورغ، حيث ناقش الجانبان “اتجاهات تسوية القضية الأوكرانية”.

وأفادت وسائل إعلام روسية أن الاجتماع بين بوتين وويتكوف استمر قرابة أربع ساعات ونصف.

وكان ويتكوف قد وصل إلى روسيا يوم أمس، وزار قبل لقائه بوتين كاتدرائية القديس إسحاق الشهيرة في سان بطرسبورغ.

بدوره، كشف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي، أن الزيارة الحالية هي الثالثة من نوعها التي يجريها ويتكوف إلى روسيا.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا” في شؤونها.

    المصدر :
  • الأناضول

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