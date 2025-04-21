الكرملين: موقف إدارة ترامب بشأن أوكرانيا والناتو جيد

قال الكرملين الاثنين إن موقف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن استبعاد انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي يبعث على الرضا لدى موسكو لكنه أحجم عن التعليق على آمال ترامب في التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع.

وصرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن الرئيس فلاديمير بوتين وروسيا لا يزالان منفتحين على إيجاد تسوية للأزمة الأوكرانية وأن العمل مع الولايات المتحدة مستمر.

وفي وقت سابق قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم تعازيه في وفاة البابا فرنسيس.

وقال بوتين في رسالة إلى الكاردينال كيفن جوزيف فاريل “تقبلوا خالص التعازي في وفاة قداسة البابا فرنسيس”.

وأضاف “طوال سنوات بابويته، سعى بنشاط إلى تطوير الحوار بين الكنيستين الروسية الأرثوذكسية والرومانية الكاثوليكية، بالإضافة إلى التعاون البناء بين روسيا والكرسي الرسولي”.

وأكد بوتين في الرسالة “في هذه الساعة الحزينة، أود أن أنقل إليكم وإلى جميع رجال الدين الكاثوليك مواساتي ودعمي”.

وأعلن الفاتيكان في بيان مصور اليوم الاثنين وفاة البابا فرنسيس، أول أمريكي لاتيني يعتلي الكرسي البابوي للكنيسة الكاثوليكية.