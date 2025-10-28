الثلاثاء 6 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 28 أكتوبر 2025 |
الكرملين تعليقا على عقوبات أميركا على النفط الروسي: نقدم سلعة تنافسية

منذ 14 دقيقة
آخر تحديث: 28 - أكتوبر - 2025 1:39 مساءً
الكرملين. رويترز

قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين الثلاثاء إن روسيا تتابع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تدعو الدول إلى وقف شراء النفط الروسي، لكنه أكد أن شركاء موسكو سيقررون بأنفسهم ما إذا كانوا سيواصلون شراء منتجات الطاقة الروسية.

وأضاف بيسكوف أن أي دولة مهتمة بالحصول على سلع أولية استراتيجية، مثل موارد الطاقة، بأعلى جودة وأفضل الأسعار التنافسية.

هذا وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استعداد كييف لخوض محادثات سلام في أي مكان باستثناء روسيا وروسيا البيضاء، شريطة أن تسهم هذه المحادثات في إنهاء الحرب.

وأشار زيلينسكي خلال تصريحاته للصحفيين الثلاثاء إلى أن قوات بلاده لن تتراجع على الأرض للتخلي عن أي جزء من أراضيها. كما دعا المشرعين الأمريكيين إلى تشديد العقوبات على روسيا، مؤكداً أن أوكرانيا بحاجة إلى دعم مالي مستمر من حلفائها الأوروبيين لمدة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام لضمان استقرارها وقدرتها على الدفاع عن نفسها.

    المصدر :
  • رويترز

