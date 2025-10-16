الجمعة 24 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 17 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الكرملين: روبيو ولافروف سيتحدثان خلال الأيام المقبلة للتحضير لقمة بوتين وترامب

منذ 19 دقيقة
آخر تحديث: 16 - أكتوبر - 2025 11:42 مساءً
الكرملين

الكرملين

A A A
طباعة المقال

قال المستشار بالكرملين يوري أوشاكوف للصحفيين إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونظيره الروسي سيرجي لافروف سيتحدثان خلال الأيام المقبلة حول التحضير لعقد قمة جديدة بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف أوشاكوف أن موعد القمة يتوقف على مدى تقدم الترتيبات التحضرية.

وجاء تعليقات أوشاكوف خلال مؤتمر صحفي حول الاتصال الهاتفي الثامن بين بوتين وترامب خلال العام الجاري، والتي قال عنه إنه جرى بمبادرة من موسكو.

وكشف أوشاكوف أن ترامب اقترح استضافة بودابست لهذه القمة، وأن بوتين أبدى موافقته دون تردد.

وأوضح بيان لأوشاكوف أن بوتين أكد لترامب موقفه الثابت بشأن حالة الحرب في أوكرانيا، مؤكدا أن القوات الروسية تمتلك زمام المبادرة الاستراتيجية على طول خط المواجهة.

وأضاف أنهما ناقشا أيضا إمكانية توريد صواريخ من طراز توماهوك الأمريكية المجنحة إلى أوكرانيا، التي طلبها زيلينسكي.

وقال أوشاكوف للصحفيين “أعاد فلاديمير بوتين التأكيد على أن صواريخ توماهوك لن تغير الوضع في ساحة المعركة، بل ستلحق ضررا بالغا بالعلاقات بين بلدينا وباحتمالات التوصل إلى حل سلمي”.

وأضاف أن ترامب أبلغ بوتين أنه سيضع في الحسبان ما قاله الزعيم الروسي خلال الاتصال عندما يلتقي زيلينسكي في واشنطن غدا.

ومضي يقول إن ترامب عدد الإمكانات الهائلة للتعاون الاقتصادي مع روسيا بعد انتهاء الحرب في أوكرانيا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

جندي مدفعية من اللواء 152 المستقل يطلق قذيفة من مدفع هاوتزر ذاتي الحركة من طراز M114 باتجاه القوات الروسية، في ظل الهجوم الروسي على أوكرانيا، بالقرب من بلدة بوكروفسك الواقعة على خط المواجهة في منطقة دونيتسك، أوكرانيا، 15 أكتوبر 2025. رويترز
لواء أوكراني: قواتنا تصدت لهجوم روسي كبير في شرق البلاد
البرلمان الفرنسي خلال مناقشات وتصويت على اقتراحين بحجب الثقة عن الحكومة الجديدة. رويترز
بعد نجاة الحكومة من اقتراعي سحب الثقة.. أسهم الشركات الفرنسية تبلغ أعلى مستوى لها في سبعة أشهر
فلسطينيون يمرون بجوار أنقاض المباني المدمرة، وسط وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، في مدينة غزة، 16 أكتوبر 2025. رويترز
غزة تحت القصف
حكومة غزة: القطاع منطقة منكوبة بيئياً وإنشائياً جراء الإبادة الجماعية الإسرائيلية

الأكثر قراءة

قصة شرائح زرعها الاحتلال للتصيد فاستخدمتها القسام لتواصل الأسرى وذويهم
القسام يُفاجئ الاحتلال: اتصالات الأسرى جرت عبر شرائح إسرائيلية زرعها الجيش في غزة
مناصرون لحزب الله يزورون ضريح الأمين العام الأسبق حسن نصر الله
نهاية العصر العسكري لحزب الله.. كيف حوّل قرار "إسناد غزة" ترسانة 40 عاماً لبنية منهارة؟
وزير الزراعة ​نزار هاني​
وزير الزراعة: قضية "تنورين" بسيطة وما حصل حملة دعائية للشركة