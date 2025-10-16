الكرملين: روبيو ولافروف سيتحدثان خلال الأيام المقبلة للتحضير لقمة بوتين وترامب

قال المستشار بالكرملين يوري أوشاكوف للصحفيين إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونظيره الروسي سيرجي لافروف سيتحدثان خلال الأيام المقبلة حول التحضير لعقد قمة جديدة بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف أوشاكوف أن موعد القمة يتوقف على مدى تقدم الترتيبات التحضرية.

وجاء تعليقات أوشاكوف خلال مؤتمر صحفي حول الاتصال الهاتفي الثامن بين بوتين وترامب خلال العام الجاري، والتي قال عنه إنه جرى بمبادرة من موسكو.

وكشف أوشاكوف أن ترامب اقترح استضافة بودابست لهذه القمة، وأن بوتين أبدى موافقته دون تردد.

وأوضح بيان لأوشاكوف أن بوتين أكد لترامب موقفه الثابت بشأن حالة الحرب في أوكرانيا، مؤكدا أن القوات الروسية تمتلك زمام المبادرة الاستراتيجية على طول خط المواجهة.

وأضاف أنهما ناقشا أيضا إمكانية توريد صواريخ من طراز توماهوك الأمريكية المجنحة إلى أوكرانيا، التي طلبها زيلينسكي.

وقال أوشاكوف للصحفيين “أعاد فلاديمير بوتين التأكيد على أن صواريخ توماهوك لن تغير الوضع في ساحة المعركة، بل ستلحق ضررا بالغا بالعلاقات بين بلدينا وباحتمالات التوصل إلى حل سلمي”.

وأضاف أن ترامب أبلغ بوتين أنه سيضع في الحسبان ما قاله الزعيم الروسي خلال الاتصال عندما يلتقي زيلينسكي في واشنطن غدا.

ومضي يقول إن ترامب عدد الإمكانات الهائلة للتعاون الاقتصادي مع روسيا بعد انتهاء الحرب في أوكرانيا.