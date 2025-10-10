الجمعة 18 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 10 أكتوبر 2025 |
الكرملين: روسيا تدعم ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام

منذ ساعة واحدة
الكرملين. رويترز

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن يوري أوشاكوف المستشار في الكرملين قوله الجمعة إن روسيا تدعم ترشيح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنيل جائزة نوبل للسلام.

ومن المقرر الإعلان عن الفائز بالجائزة لعام 2025 في الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش، لكن مراقبين مخضرمين للجائزة يستبعدون أن يحصل عليها ترامب.

وعبرت روسيا مرارا عن امتنانها لجهود ترامب الرامية لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تصريحات نشرت أمس الخميس إن كييف سترشح ترامب لجائزة نوبل للسلام، التي يطمح للفوز بها، إذا نجح في التوصل لوقف إطلاق النار.

    المصدر :
  • رويترز

