الكرملين: شركة جازبروم ستوقع صفقة غاز "مهمة" في الصين الأسبوع المقبل

قال مسؤول السياسة الخارجية بالكرملين يوري أوشاكوف، اليوم الجمعة، إن شركة جازبروم المملوكة للدولة ستوقع اتفاقية “هامة” مع مؤسسة البترول الوطنية الصينية (سي.أن.بي.سي) الأسبوع المقبل خلال زيارة الرئيس فلاديمير بوتين للصين.

وأضاف أنه ستكون هناك ثلاث وثائق تتعلق بجازبروم، لكنه أحجم عن التطرق إلى تفاصيل.

وتسعى روسيا إلى توسيع نطاق صادراتها من النفط والغاز إلى آسيا بعد أن فقدت معظم قدرتها على الوصول إلى الأسواق الأوروبية بسبب العقوبات الغربية ردا على صراعها الدائر مع أوكرانيا.

وقال مصدران في قطاع الصناعة لرويترز إن الصين تسعى لشراء المزيد من الغاز الروسي عبر خط أنابيب قائم بعد أن باءت محادثات بين البلدين بالفشل في أحراز تقدم بشأن بناء خط ثان.

وبدأت روسيا توريد الغاز إلى الصين عام 2019 من شرق سيبيريا عبر خط أنابيب “قوة سيبيريا 1”. ومن المتوقع أن يصل خط الأنابيب إلى طاقته السنوية المزمعة والبالغة 38 مليار متر مكعب خلال العام الجاري.