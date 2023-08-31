الخميس 15 صفر 1445 ﻫ - 31 أغسطس 2023 |
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الكرملين: لا نتائج محددة حتى الآن بشأن مقترح لشحن الحبوب

منذ 4 دقائق
اتفاق الحبوب برعياة تركية وأممية

اتفاق الحبوب برعاية تركية وأممية

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قال الكرملين اليوم الخميس إنه لا توجد نتائج محددة حتى الآن بشأن مقترح من موسكو لشحن الحبوب الروسية عبر تركيا إلى دول فقيرة بدعم مالي من قطر.

وذكرت روسيا أمس الأربعاء أنها اقترحت الخطة كبديل للاتفاق الذي سبق التوصل إليه بوساطة تركية لشحن الحبوب عبر البحر الأسود وانسحبت موسكو منه في يوليو تموز.

وسمحت صفقة الحبوب، التي توسطت فيها تركيا والأمم المتحدة في يوليو 2022، بتصدير آمن للحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود. والشهر الماضي، انسحبت موسكو من الاتفاق، متهمة الغرب بالإضرار بصادراتها من الحبوب والأسمدة.

وتعد أوكرانيا من كبار منتجي ومصدري الحبوب على مستوى العالم، وعادة ما تشحن ملايين الأطنان المترية من المواد الغذائية من موانئ أوديسا وميكوليف المطلة على البحر الأسود، لكنها اضطرت إلى الاعتماد على موانئ نهر الدانوب بعد انسحاب روسيا من الصفقة الشهر الماضي.

    المصدر :
  • رويترز

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