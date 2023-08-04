الكرملين: لا نثق بتعهّدات أميركا بشأن "أمان" الصادرات الروسيّة

شدد الكرملين اليوم الجمعة على أن روسيا لا تثق في تعهد أميركي بأنّ واشنطن ستساعد في ضمان قدرة موسكو على تصدير المواد الغذائية بحريّة إذا عادت إلى اتفاق الحبوب عبر البحر الأسود، وفق ما نقلت وكالة الإعلام الروسية.

يأتي ذلك فيما قال وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن للصحافيين أمس الخميس: “في حالة العودة إلى الاتفاق، سنواصل بالطبع القيام بكل ما هو ضروري للتأكد من أن كل طرف يمكنه تصدير غذائه ومنتجاته الغذائية بحرية وأمان بما يشمل روسيا”.

وانسحبت روسيا الشهر الماضي من الاتفاق الذي سمح لأوكرانيا بشحن المواد الغذائية من موانئها على البحر الأسود، واشتكت من العقبات أمام صادراتها من الغذاء والأسمدة.